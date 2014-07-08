Химическое оружие из Сирии начали уничтожать в Средиземном море

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Уничтожение химического оружия, вывезенного из Сирии, началось на борту специализированного американского судна «Кэйп Рэй» в Средиземном море. Как сообщает REPORT, об этом заявил официальный представитель Пентагона Стив Уоррен.

Операция, по словам офицера, проходит в международных водах. Всего на борту судна находится 600 тонн химических веществ. Уничтожение оружия массового поражения планируется завершить через 60 дней, сообщил Уоррен, отметив, что на точные сроки может повлиять погода.

«Когда процесс нейтрализации завершится, "Кэйп Рэй" доставит переработанные вещества в Финляндию и Германию для их утилизации», — добавил представитель Пентагона.

Сирия согласилась присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия и полностью уничтожить свой отравляющий арсенал в сентябре 2013 года.

Последняя часть химического арсенала вывезена из Сирии 23 июня.