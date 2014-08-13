Ущерб от ограничения экспорта товаров в Россию составит 1,5 млрд. евро

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/.Голландская ассоциация работодателей оценила возможный ущерб, связанный с ограничением экспорта продуктов в Россию, в полтора миллиарда евро. Как сообщает Report.az со ссылкой на Dutch.news

Экономический ущерб, который Нидерланды понесли в связи с ответными мерами России на санкции ЕС и США, может оказаться выше, чем предполагалось.

По словам главы голландской ассоциации работодателей Ханса де Боера, ущерб может составить 1,5 миллиарда евро. Первоначально речь шла о цифре 500 миллионов, однако, по словам Боера, это слишком оптимистичный прогноз.

"Эта сумма не учитывает тех голландских торговцев, которые работают на территории Восточной Европы", — пояснил он.

Ранее Россия на год ограничила импорт ряда товаров из стран, которые ввели санкции в отношении Москвы: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В соответствующий список попали говядина, свинина, фрукты, птица, сыры и молочная продукция, орехи и другие продукты