Украинских депутатов могут лишить мандата за поддержку ополченцам

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Спикер Верховной Рады Александр Турчинов пообещал наказать депутатов, которые оказывают поддержку ополченцам на востоке Украины.

Как сообщает REPORT со ссылкой на "Украинскую Правду" А.Турчинов пообещал, что они будут лишены неприкосновенности, как только генеральная прокуратура Украины предоставит материалы расследования: «Верховная Рада не будет тормозить этот процесс и, рассмотрев вопрос, позволит следственным органам арестовать депутатов, которые работают против собственной страны», — заявил Турчинов.

Также он отметил, что если у народных депутатов Виктора Януковича-младшего, Алексея Азарова и Артема Пшонки обнаружат российское гражданство, то их автоматически лишат депутатского мандата.