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    Украинские военные сообщили о полном контроле над Славянском и Краматорском

    В городах начинают восстанавливать инфраструктуру, организована поставка гуманитарной помощи

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Украинские военные заявили, что полностью контролируют Славянск и Краматорск в Донецкой области. Как сообщает REPORT, об этом говорится   в сообщении, опубликованном пресс-центром Антитеррористической операции (АТО), проводящейся на Украине.

    По сообщению пресс-центра, в этих городах начинают восстанавливать инфраструктуру, уже налажены поставки продуктов питания и питьевой воды, а также организована поставка гуманитарной помощи. Прорабатывается вопрос, связанный с начислением пенсий, стипендий и заработных плат местному населению.

    В то же время в заявлении отмечается, что «банды террористов деморализованы, но вместе с тем продолжают осуществлять коварные нападения на украинских военных». В частности, по данным пресс-центра, накануне ополченцы около 23:00 по местному времени обстреляли один из опорных пунктов силовиков около населенного пункта Пески в Донецкой области. Потерь среди украинских военных нет.

    Бои на востоке Украины продолжаются уже почти три месяца. За это время погибли сотни людей, в том числе и мирные жители. 5 июля президент Украины Петр Порошенко приказал продолжить проведение операции в Донецкой и Луганской областях. 

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