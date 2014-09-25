Украина подаст заявку на членство в ЕС в 2020 году

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Украина подаст заявку на членство в Европейском Союзе в 2020 году. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Президент представит сегодня программу развития Украины до 2020 года. По словам Порошенко, данная программа предусматривает проведение порядка реформ, специальных программ, выполнение которых подготовит Украину для того, чтобы подать заявку на обретение членства в Европейском союзе к 2020 году.