Украина обратилась за помощью к международному сообществу

Баку. 5 сентября. REPORT. AZ/ Россия готовит оккупацию востока Украины. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев.

По его словам, после встречи в Минске президентов Украины и России ситуация только ухудшилась. Он обратился за помощью к международному сообществу.

Представитель Украины сказал журналистам, что утром 4 сентября «российские танки выдвинулись из Новоазовска в направлении Мариуполя». По его словам, их продвижение остановили вооруженные силы Украины и местные жители. Юрий Сергеев также отметил «продолжающиеся обстрелы с российской территории» с использованием пусковых ракетных установок «Смерч» и «Ураган», которые подтвердили наблюдатели ОБСЕ на прошлой неделе.

«Последние действия России свидетельствуют о подготовке широкомасштабной оккупации под российским контролем – как это было в Осетии, - заявил Сергеев. - Представители России начали массовый процесс выдачи российских паспортов в Донецке и Луганске. Это делается для того, чтобы дать повод российским властям ввести в Украину войска под предлогом защиты “своих граждан”».

Постоянный представитель Украины обратился к международному сообществу. «Учитывая эти сложные обстоятельства, мы вынуждены обратиться за международной экономической и финансовой поддержкой с тем, чтобы помочь Украине противостоять иностранной агрессии, - сказал он. - Мы призывам международное сообщество продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию и вынудить ее прекратить агрессию и отказаться от политики, абсолютно неприемлемой в XXI веке».