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    Украина изучает возможность разрыва дипотношений с Россией

    Заместитель главы администрации президента Украины заявил, что власть страны анализирует такую возможность

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/  Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, заявил  на брифинге в Киеве заместитель главы администрации украинского президента Валерий Чалый.

    "Мы сейчас анализируем разные варианты, не только этот. Украинская власть изучает такую возможность, в том числе результаты такого шага", - заявил  В.Чалый.

    Отношения Украины и России обострились с момента присоединения Крымской Автономной Республики в состав РФ в марте этого года в результате референдума, легитимность которого не была признана официальным Киевом и международным сообществом. Украина также обвиняет Россию в поддержке сепаратистов на юго-востоке  страны, объявивших о независимости Донецкой и Луганской областей Украины. 

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