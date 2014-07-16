Украина изучает возможность разрыва дипотношений с Россией

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, заявил на брифинге в Киеве заместитель главы администрации украинского президента Валерий Чалый.

"Мы сейчас анализируем разные варианты, не только этот. Украинская власть изучает такую возможность, в том числе результаты такого шага", - заявил В.Чалый.

Отношения Украины и России обострились с момента присоединения Крымской Автономной Республики в состав РФ в марте этого года в результате референдума, легитимность которого не была признана официальным Киевом и международным сообществом. Украина также обвиняет Россию в поддержке сепаратистов на юго-востоке страны, объявивших о независимости Донецкой и Луганской областей Украины.