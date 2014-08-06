УВКБ: растет число переселенцев из восточной Украины

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ В результате ухудшения ситуации на востоке Украины в положении внутренних переселенцев оказались 117 тысяч человек. Только за последнюю неделю свои дома были вынуждены покинуть более 6200 жителей. Еще 730 тыс. человек за время конфликта бежали в Россию. С начала года около 2,7 тыс. украинцев обратились за убежищем в страны Европейского союза. Как сообщает Report, об этом заявил глава европейского отделения Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) Венсан Кошетель.

По данным российских властей, общее число граждан Украины, бежавших в Россию в результате конфликта на востоке Украины, оценивается в 730 тыс. человек. Большинство беженцев сосредоточены в районах, прилегающих к границе, другие нашли приют в центрах временного проживания, которые были открыты российскими властями. Так, 42 тыс. украинцев размещены в 585 таких центрах.



Около 169 тыс. человек, большинство из которых - женщины и дети, решили оформить свое пребывание в России и подали документы на гражданство, получение статуса беженца, временного убежища или разрешений на работу.



Более 117 тыс. украинцев стали внутренними переселенцами. «Число переселенцев из Луганска и Донецка резко возросло. В июне их насчитывалось 2,6 тыс. человек, а в начале августа – уже 102 тыс. человек, - отметил глава европейского отделения УВКБ Венсан Кошетель. - Сегодня жители восточной Украины составляют 87% от общего числа внутренне перемещенных лиц. Число людей, покинувших Крым, оценивается в 15 тыс. человек».



По словам переселенцев, они снялись с мест, главным образом, из страха оказаться под перекрестным огнем. Некоторые опасаются преследования за политические взгляды, дискриминации по этническому признаку или насильственной мобилизации, как со стороны правительственных, так и антиправительственных сил. Люди рассказывают о случаях похищений, вымогательств и запугиваний. У многих разрушены дома, в районах конфликта нарушены объекты инфраструктуры, возникли проблемы с питьевой водой.

В то же время, из УВКБ сообщают, что значительное число жителей возвращается в районы, перешедшие под контроль правительства. По данным местных властей, за последнюю неделю в Славянск и Краматорск из Харьковской области вернулось порядка 4000 человек. По сообщениям, начиная с 5 июля, в Славянск вернулось 20 000 человек.