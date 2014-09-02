УВКБ: Количество вынужденных переселенцев в Украине возросло более чем в два раза

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В результате событий на востоке Украины количество внутренне перемещенных лиц увеличилось более чем вдвое за последние три недели. Об этом сообщает Report со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Так, по данным за 1 сентября количество внутренне перемещенных лиц в Украине составило порядка 260 тысяч человек. По данным на 5 августа их количество составляло 117 тысяч человек.

При этом в УВКБ ООН подчеркнули, что вероятно эти цифры являются неполными: "Мы полагаем, что реальное число перемещенных лиц намного выше. Многие остаются у родственников или друзей и не регистрируются у властей".

УВКБ отмечает, что по данным украинских властей, в зоне конфликта остаются около 2,2 миллионов человек.

C 1 января по 30 августа 121 190 украинцев подали документы на получение статуса беженца или временного убежища в России.