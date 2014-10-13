Турция разрешит США использовать свои авиабазы против ИГ

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Турция предоставит США и ее союзникам доступ к своим авиабазам для осуществления воздушных операций против боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ), действующей в Ираке и Сирии. Как сообщает Report, информацию об этом распространила Associated Press cо ссылкой на анонимные источники.

Cогласно источнику, Анкара также дала согласие на размещение на территории страны тренировочного лагеря для умеренных сирийских боевиков, воюющих против ИГ. Речь идет о четырех тысячах бойцов.

Сирийские курды уже более трех недель обороняют от боевиков ИГ город Кобани, находящийся на границе с Турцией и считающийся столицей курдской автономии. Город имеет стратегическое значение для боевиков, так как в случае его захвата в их руках окажется большой участок сирийско-турецкой границы. За время осады почти 200 тысяч мирных жителей бежали в соседнюю Турцию.