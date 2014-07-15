Три человека погибли при ЧП в московском метро

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека погибли в результате схода трех вагонов с рельсов в московском метро. Как сообщает REPORT со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель оперативного штаба на месте чрезвычайной ситуации.

По данным штаба, погибли трое, ранения получили порядка 30 человек, 10 из них госпитализированы.

В то же время власти Москвы заявляют о как минимум 50 пострадавших, получивших "нетяжелые травмы".

Как уточняется на сайте столичного метрополитена, движение не осуществляется от станции "Парк Победы" до станции "Молодежная" по первому пути.

На перегоне между станциями "Славянский бульвар" и "Парк Победы" сегодня утром из-за скачка напряжения произошло ложное срабатывание сигнализации, что стало причиной резкой остановки электропоезда. В результате три вагона поезда сошли с рельсов.