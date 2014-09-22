США провели прямые переговоры с Ираном по проблеме «Исламского государства»

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри встретился со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом и обсудил с ним угрозу со стороны «Исламского государства» (ИГ), сообщает Report со ссылкой на AFP.

Д. Керри отметил, что Иран имеет значение в борьбе с исламистами. Помимо этого, министры затронули тему ядерных переговоров. «Они обсудили достигнутый прогресс и работу, которую еще предстоит выполнить», — сообщили в Госдепартамента США.

Ранее духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран отказался от предложения США присоединиться к этой коалиции. В свою очередь официальный Вашингтон исключает военное сотрудничество с Ираном и обвиняют его в спонсировании международного терроризма и режима Башара Асада.