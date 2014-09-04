США представили программу своего председательства в Совбезе ООН в сентябре

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ 25 сентября Совет Безопасности ООН под председательством президента США Барака Обамы проведет заседание «Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами». Как сообщает Report, об этом заявила постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр.

С. Пауэр представила программу председательства США в Совете Безопасности на сентябрь.

«25 сентября президент Обама проведет саммит Совета Безопасности с целью привлечения внимания на самом высоком международном уровне к все более распространенному и опасному явлению, связанному с участием террористов в боевых действиях в других государствах», - заявила посол США.

Она добавила, что заседание по терроризму пройдет на уровне глав государств и правительств. На нем с брифингом выступит Генеральный секретарь ООН.

Саманта Пауэр обратила внимание на то, что сегодня террористы передвигаются по миру и активно привлекаются для участия в конфликтах иностранных государств. В ходе этих конфликтов они совершают зверские преступления, а затем с этим багажом возвращаются домой, где могут использовать опыт, приобретенный в ходе вооруженных столкновений.

Посол США сообщила, что в этом месяце будет также проведено открытое заседание, посвященное защите детей в условиях вооруженных конфликтов. Члены Совета обсудят ситуацию в Афганистане, Ливии и в Либерии. Саманта Пауэр отметила, что Совет будет уделять пристальное внимание положению в Ираке и в Украине, и, если потребуется, проведет заседания и по этим вопросам.

В сентябре Постоянный представитель США является председателем в Совете Безопасности ООН. Государства — члены Совета выполняют эту обязанность по очереди в алфавитном порядке.