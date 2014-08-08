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    США нанесут точечные удары по позициям исламистов в Ираке

    При этом сухопутные вооруженные силы США в Ирак не вернутся

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама дал распоряжение в случае необходимости нанести точечные авиаудары по позициям боевиков террористической группировки «Исламский халифат» (ранее «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ) на территории Ирака.  Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил президент США Барак Обама. 

    По его словам,  это необходимо, чтобы «предотвратить потенциальный акт геноцида». 

    Обама заявил о необходимости защитить американских сотрудников, а также мирных жителей. Авиация США, помимо нанесения точечных ударов, будет заниматься поставками гуманитарных грузов.

    Авиаудары станут первыми боевыми действиями США после вывода войск из страны в 2011 году. В этой связи Обама подчеркнул, что сухопутные вооруженные силы в Ирак не вернутся.

    Боевики ИГИЛ начали наступление в июне 2014 года. 29 июня радикальная группировка, захватившая к тому времени часть территории Ирака и Сирии, провозгласила создание халифата. Лидером боевиков и халифом был объявлен Абдалла Ибрагим ас-Самараи, также известный как Абу Бакр аль-Багдади.

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