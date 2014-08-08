США нанесут точечные удары по позициям исламистов в Ираке

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама дал распоряжение в случае необходимости нанести точечные авиаудары по позициям боевиков террористической группировки «Исламский халифат» (ранее «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ) на территории Ирака. Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил президент США Барак Обама.

По его словам, это необходимо, чтобы «предотвратить потенциальный акт геноцида».

Обама заявил о необходимости защитить американских сотрудников, а также мирных жителей. Авиация США, помимо нанесения точечных ударов, будет заниматься поставками гуманитарных грузов.

Авиаудары станут первыми боевыми действиями США после вывода войск из страны в 2011 году. В этой связи Обама подчеркнул, что сухопутные вооруженные силы в Ирак не вернутся.

Боевики ИГИЛ начали наступление в июне 2014 года. 29 июня радикальная группировка, захватившая к тому времени часть территории Ирака и Сирии, провозгласила создание халифата. Лидером боевиков и халифом был объявлен Абдалла Ибрагим ас-Самараи, также известный как Абу Бакр аль-Багдади.