США нанесли первый авиаудар по боевикам ИГ недалеко от Багдада

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Американская авиация нанесла первый удар по боевикам группировки "Исламское государство" (ИГ) недалеко от Багдада. Как сообщает Report, об этом передает американский телеканал NBC со ссылкой на источник в Минобороны США.

Авиаудар был нанесен к юго-западу от иракской столицы в целях оказания поддержки силам безопасности страны. Сообщается, что американская авиация также нанесла один авиаудар недалеко от горы Синджар, где от боевиков укрываются курды-езиды.

Ранее президент США Барак Обама представил свою стратегию борьбы с ИГ, заявляя, что террористическая группировка "Исламское государство" будет уничтожена благодаря авиаударам на Ближнем Востоке, а также усилению поддержки сил безопасности Ирака. В то же время Обама заверил американцев, что армия США не вернется воевать в Ирак и не будет принимать участие в наземных боевых действиях.

Террористическая религиозная группировка "Исламское государство" набрала наибольшую силу во время действий на территории Сирии, где ИГ воевала против правительственных сил. Несколько месяцев назад ИГ развернула массированное наступление на северные и северо-западные провинции Ирака и захватила обширные территории, где объявила о создании так называемого исламского халифата.