США ввели новые санкции в отношении России

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Вашингтон принял решение расширить санкции в отношении России. Как сообщает Report со ссылкой на заявление министерства финансов США, санкции распространяются на крупнейшую российскую государственную нефтяную компанию "Роснефть", газовую компанию "Новатэк", государственные Газпромбанк и Внешэкономбанк и ряд известных оборонных предприятий.

Также санкции затронут самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики и несколько официальных лиц. В их числе - вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, помощник президента России Игорь Щеголев, федеральный министр по делам Крыма Олег Савельев, один из лидеров ДНР Александр Бородай.

Американским физическим и юридическим лицам запрещено вступать в какие-либо экономические отношения с этими людьми и организациями.

"Был ряд четких шагов, которые мы просили Россию предпринять, а она их не предприняла. Именно это и повысило риск того, что международное сообщество возложит на Россию дополнительные издержки", - заявил незадолго до публикации санкционного списка пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

Президент США Барак Обама, комментируя новый пакет санкций, заявил, что Россия не предприняла шагов по урегулированию ситуации на Украине.

"Мы ожидаем, что российское руководство еще раз увидит, что действия на Украине имеют последствия, в том числе ослабление экономики России и усиление ее политической изоляции", - заявил президент США.