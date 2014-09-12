Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ США введут новые санкции в отношении России, которые коснутся энергетического, финансового и оборонного сектора. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении президента США Барака Обамы, опубликованном на сайте Белого дома.

Новые ограничения «усилят политическую изоляцию России и экономическую цену для России, особенно в областях, важных для президента РФ Владимира Путина и тех, кто близок к нему».

При этом в заявлении отмечается, что в случае, если Россия выполнит обязательства в соответствии с минскими договоренностями, Белый дом может отозвать санкции.

США, по словам Обамы, вводят санкции вслед за Европейским союзом. «Вместе с G7, европейскими партнерами и другими нашими союзниками мы дали ясно понять, что готовы заставить Россию заплатить высокую цену. Мы принимаем новые меры в свете действий России, направленных на дестабилизацию ситуации на Украине», — говорится в заявлении Б. Обамы.

С сегодняшнего дня в силу вступают новые санкции, введенные против России Евросоюзом. Брюссель ограничит доступ к рынку капитала ЕС для трех российских оборонных предприятий и трех энергетических компаний. Новый пакет санкций также будет введен против крупнейших российских госбанков, а также 24 физических лиц. Меры не коснутся газового сектора.