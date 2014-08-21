Стрелявший по посольству Турции в Москве арестован на месяц

Баку. 21 августа. REPORT. AZ/ Хамовнический суд Москвы на один месяц арестовал открывшего огонь по посольству Турции гражданина России армянского происхождения Артура Мирзояна.

Как сообщает Report cо ссылкой на PanArmenian, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

А.Мирзоян также признал свою вину, и выразил готовность выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей..

Напомним, 18 августа, 43-летний предприниматель Артур Мирзоян из охотничьего ружья выстрелил в вывеску на фасаде здания турецкого посольства.