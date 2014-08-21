 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Стрелявший по посольству Турции в Москве арестован на месяц

    Артур Мирзоян признал свою вину

    Баку. 21 августа. REPORT. AZ/ Хамовнический суд Москвы на один месяц арестовал открывшего огонь по посольству Турции гражданина России армянского происхождения  Артура Мирзояна. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на PanArmenian, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

    А.Мирзоян также признал свою вину, и выразил готовность выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей..

    Напомним, 18 августа, 43-летний предприниматель Артур Мирзоян из охотничьего ружья выстрелил в вывеску на фасаде здания турецкого посольства.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi