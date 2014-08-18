Стрелявший в посольство Турции в Москве оказался уроженцем Армении

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Стала известна личность стрелявшего по зданию посольства Турции в Москве.

Как сообщает Report со ссылкой на "Московский Комсомолец", им оказался уроженец Армении Артур Мирзоян.

По информации полиции, в ночь на понедельник генеральный директор ООО «Добрый лес» Артур Мирзоян достал охотничье ружье и открыл огонь по гербу Турции. Однако, скрыться мужчине не удалось. Полицейские, охраняющие дипмиссию, немедленно задержали его. Свои мотивы задержанный А. Мирзоян не поясняет. Однако, по словам полицейских, есть все основания полагать, что причина кроется в распрях между армянами и турками, которые стали особенно остры в последнее время после эскалации конфликта в приграничной зоне Армении и Азербайджана.