Страны Шенгена планируют выдавать визы сроком до 15 дней на границе

Баку. 15 июля.REPORT.AZ/ Страны-члены Шенгенского договора в ближайшие годы планируют выдавать краткосрочные визы сроком до 15 дней на границе.

Как передает REPORT со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил пресс-секретарь представительства ЕС в России Сорен Либориус.

"Мы надеемся, что в ближайшие годы появится новая категория визы (турне-виза), страны-члены Шенгенского договора смогут выдавать краткосрочные визы сроком до 15 дней на границе, а зарегистрированные в Визовой информационной системе как "регулярные путешественники" будут получать трех- и пятилетние многократные визы", - сообщил он.

С.Либориус пояснил, что для получения статуса "регулярного путешественника" будет необходимо предоставить биометрические данные и должным образом использовать как минимум две визы за 12 месяцев.

"Эти и другие нововведения, направленные на упрощение процедуры получения шенгенской визы, были предложены Европейской комиссией и сейчас обсуждаются странами-членами ЕС", - сказал Либориус.