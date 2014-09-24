Сотни тысяч сирийских курдов бегут в Турцию от зверств ИГИЛ

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Сотни тысяч курдов, проживающих в районе Айн-эль-Араб (Кобане) на севере Сирии бегут от зверств радикальной группировки, называющей себя «Исламским государством Ирака и Леванта». Как сообщает Report, пресс-секретарь Управления ООН по правам человека Руперт Колвилл заявил, что только за последнюю неделю, начиная с 15 сентября, боевики ИГИЛ захватили, по меньшей мере, 105 курдских деревень в районе города Айн-эль-Араб (Кобане).

«Мы получили очень тревожные сообщения о целенаправленных убийствах гражданского населения, включая женщин и детей, похищениях сотен людей и широкомасштабных мародерстве и разрушении инфраструктуры и частной собственности, - добавил Колвилл. - Те, кто убежал из захваченных районов, сообщают также об острой нехватке воды, поскольку главные источники контролируются ИГИЛ».

Гуманитарные организации, работающие на турецко-сирийской границе, готовятся к тому, что поток курдов, бегущих из Кобане, может достичь 400 000 человек. Начиная с пятницы, из Кобане в Турцию прибыли 138 тысяч человек.

Пресс-секретарь Управления ООН по делам беженцев Мелисса Флеминг заявила, что зарегистрированные беженцы получают идентификационную карточку, что позволяет им получить бесплатную медицинскую помощь и другие услуги.

В Турции уже находятся более 1,3 млн. сирийских беженцев.