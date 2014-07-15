Совет Безопасности ООН создал контрольный механизм для инспекций гуманитарных грузов в Сирию

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию по Сирии, в которой потребовал обеспечить возможность незамедлительной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи сирийцам и постановил создать контрольный механизм под эгидой Генерального секретаря ООН для отслеживания гуманитарных грузов. Как сообщает REPORT, в единогласно принятой резолюции по Сирии члены Совета Безопасности заявили, что все стороны сирийского конфликта должны выполнять свои обязательства по международному праву.

«Совет постановил, что гуманитарные учреждения системы ООН и их партнеры по осуществлению вправе пользоваться маршрутами через линии конфронтации и пункты пропуска через границу Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Раматха в дополнение к уже используемым для обеспечения доставки гуманитарной помощи…», - говорится в резолюции.

В документе подчеркивается, что все пункты пропуска через границу должны быть эффективно задействованы для гуманитарных операций ООН.

«Совет Безопасности постановляет создать контрольный механизм под эгидой Генерального секретаря ООН для отслеживания, с согласия соответствующих соседних с Сирией стран, погрузки всех экстренных гуманитарных грузов гуманитарных учреждений ООН и их партнеров по осуществлению на соответствующих объектах ООН и любое последующее вскрытие этих грузов таможенными органами соседних стран для отправки в Сирию через пункты пропуска через границу Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Раматха…», - отмечается в резолюции. В ней говорится о необходимости того, чтобы при этом ООН направляла соответствующие уведомления сирийским властям с подтверждением гуманитарного характера таких грузов. Совет постановил оперативно развернуть такой механизм. Он отметил, что срок действия решения о механизме истекает через 180 дней.



Члены Совета постановили, что все сирийские стороны конфликта должны обеспечивать возможность незамедлительной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи. Совет отметил, что соглашение о прекращении огня могло бы сыграть важную роль в деле содействия доставке гуманитарной помощи в интересах спасения жизни мирных граждан. В резолюции подчеркивается необходимость того, чтобы «стороны договаривались о гуманитарных паузах, днях спокойствия, локальных прекращениях огня и перемириях для обеспечения безопасного и беспрепятственного доступа ко всем затронутым районам Сирии».



Совет Безопасности ООН вновь заявил, что устойчивое урегулирование нынешнего кризиса в Сирии может быть обеспечено только посредством инклюзивного политического процесса.



Члены Совета предупредили, что будут принимать дальнейшие меры в случае невыполнения этой резолюции или резолюции 2139 любой сирийской стороной.