Сеул и Пхеньян возобновили переговоры

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Переговоры между КНДР и Южной Кореей начались в демилитаризованной зоне, разделяющей две страны. Как сообщает Report со ссылкой на сеульское агентство "Ренхап", переговоры на уровне генералов стартовали в 10:00 по местному времени (06:00 по бакинскому) в пограничном пункте Пханмунджом. Цель переговоров, по информации СМИ, — снижение уровня напряженности на Корейском полуострове.

Официального подтверждения проходящей встречи нет из-за желания Пхеньяна оставить ее в тайне, сообщил источник агентства в южнокорейском парламенте.

Отношения между КНДР и Южной Кореей обострились на прошлой неделе после того, как патрульные катера двух стран вступили в перестрелку в Желтом море из-за нарушения северокорейским кораблем демаркационной линии.