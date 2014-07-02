Саркози предъявлены официальные обвинения в коррупции

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Официальное обвинение в коррупции предъявлено бывшему президенту Франции Николя Саркози. Об этом сообщает REPORT со ссылкой на РИА Новости.

По информации следствия, экс-президент обвиняется в даче взятки, использовании служебного положения в личных целях и сокрытии факта нарушения профессиональной тайны. Его бывшему адвокату Тьерри Эрцогу предъявлены обвинения по тем же пунктам, а также обвинение непосредственно в нарушении профессиональной тайны. Кроме того, генеральный адвокат Кассационного (верховного) суда Жерар Азибер обвиняется в получении взятки, пассивной "торговле влиянием" (получении незаконных выгод за счет чужого служебного положения) и сокрытии факта нарушения профессиональной тайны.

Следствие предполагает, что Саркози — во время рассмотрения в Кассационном суде "дела Бетанкур" о финансировании его избирательной кампании — пытался через своего адвоката Эрцога получить информацию, защищенную профессиональной тайной. Со своей стороны Саркози, по данным следствия, мог обещать члену суда Азиберу помощь в получении престижного судейского поста в Монако.

По мнению следователей, с помощью организованной через Эрцога утечки Саркози мог воспрепятствовать ходу расследования "дела Бетанкур". В частности, следователи не исключают, что экс-глава государства мог незаконно получить информацию о прослушке своего мобильного телефона.

В рамках "дела Бетанкур" Саркози обвинялся в злоупотреблении доверием владелицы L'Oreal Лилиан Бетанкур при финансировании своей предвыборной кампании. Расследование началось в 2007 году, но до 2012 года Саркози как президент обладал иммунитетом. В октябре 2013 года дело было закрыто за недостаточностью доказательств.