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    ​Самолеты ВВС Франции начнут осуществление разведывательных полетов над Ираком

    Полеты французских самолетов-разведчиков будут совершаться с военно-воздушной базы Ад-Дафра в ОАЭ

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Самолеты ВВС Франции c сегодняшнего дня приступят к осуществлению разведывательных полетов над территорией Ирака в рамках усилий по борьбе с боевиками из радикальной группировки "Исламское государство" ("ИГ"). Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил  министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан.

    "Сегодня утром состоятся первые разведывательные полеты, которые пройдут с согласия властей Ирака и ОАЭ", - заявил Ле Дриан.

    Предполагается, что полеты французских самолетов-разведчиков будут совершаться с военно-воздушной базы "Ад-Дафра" в ОАЭ.

    Ранее к совершению разведывательных полетов над иракской территорией приступили ВВС Великобритании.

    Напомним, международная конференция по ситуации в Ираке открылась сегодня в Париже. Она была экстренно инициирована президентом Франции Франсуа Олландом в связи с опасной активизацией в регионе экстремистской группировки "Исламское государство".

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