​Самолеты ВВС Франции начнут осуществление разведывательных полетов над Ираком

"Сегодня утром состоятся первые разведывательные полеты, которые пройдут с согласия властей Ирака и ОАЭ", - заявил Ле Дриан.
Предполагается, что полеты французских самолетов-разведчиков будут совершаться с военно-воздушной базы "Ад-Дафра" в ОАЭ.
Ранее к совершению разведывательных полетов над иракской территорией приступили ВВС Великобритании.
Напомним, международная конференция по ситуации в Ираке открылась сегодня в Париже. Она была экстренно инициирована президентом Франции Франсуа Олландом в связи с опасной активизацией в регионе экстремистской группировки "Исламское государство".
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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