​Самолеты ВВС Франции начнут осуществление разведывательных полетов над Ираком

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Самолеты ВВС Франции c сегодняшнего дня приступят к осуществлению разведывательных полетов над территорией Ирака в рамках усилий по борьбе с боевиками из радикальной группировки "Исламское государство" ("ИГ"). Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Сегодня утром состоятся первые разведывательные полеты, которые пройдут с согласия властей Ирака и ОАЭ", - заявил Ле Дриан.

Предполагается, что полеты французских самолетов-разведчиков будут совершаться с военно-воздушной базы "Ад-Дафра" в ОАЭ.

Ранее к совершению разведывательных полетов над иракской территорией приступили ВВС Великобритании.

Напомним, международная конференция по ситуации в Ираке открылась сегодня в Париже. Она была экстренно инициирована президентом Франции Франсуа Олландом в связи с опасной активизацией в регионе экстремистской группировки "Исламское государство".