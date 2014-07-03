Российский КПП пострадал в результате стрельбы на территории Украины

"В результате стрельбы на украинском пункте пропуска на сопредельный пункт пропуска в России "Новошахтинск" прилетели и разорвались несколько боеприпасов", — заявил В. Малаев. Он добавил, что повреждения получили здания российского пункта пропуска.
Никто из сотрудников не пострадал.
Ранее из-за стрельбы на территории Украины было закрыто несколько российских КПП. Так пограничное управление приостановило работу пунктов пропуска "Донецк", "Новошахтинск" и "Гуково".
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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