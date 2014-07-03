Российский КПП пострадал в результате стрельбы на территории Украины

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Российский пункт пропуска "Новошахтинск" пострадал в результате стрельбы на территории Украины. Как сообщает REPORT со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель погрануправления ФСБ России по Ростовской области Василий Малаев.

"В результате стрельбы на украинском пункте пропуска на сопредельный пункт пропуска в России "Новошахтинск" прилетели и разорвались несколько боеприпасов", — заявил В. Малаев. Он добавил, что повреждения получили здания российского пункта пропуска.

Никто из сотрудников не пострадал.

Ранее из-за стрельбы на территории Украины было закрыто несколько российских КПП. Так пограничное управление приостановило работу пунктов пропуска "Донецк", "Новошахтинск" и "Гуково".