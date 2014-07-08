Разведоперация США против Германии проводилась с участием ЦРУ

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Предполагаемая разведывательная операция США в Германии, вызвавшая крупный шпионский скандал, проводилась с участием Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, сообщает REPORT cо ссылкой на Рейтер.

В сообщении агентства отмечается, что раскрыть подробности вовлечения ЦРУ в шпионский скандал анонимные источники в американском правительстве отказались. Представители ЦРУ ситуацию не комментируют.

Ранее арестованный 31-летний сотрудник Федеральной разведслужбы Германии BND сознался в передаче АНБ США информации о работе специальной комиссии бундестага по расследованию деятельности крупнейшей американской спецслужбы в ФРГ. Глава германского МИД Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в интересах США обеспечить скорейшее расследование случившегося.

Представитель Белого дома Джош Эрнест, в свою очередь, заявил, что власти США ценят сотрудничество с Германией в сфере безопасности и рассчитывают урегулировать шпионский скандал, вызвавший недовольство канцлера ФРГ Ангелы Меркель. На пресс-конференции в Пекине она назвала "серьезной" информацию о том, что сотрудник немецкой разведки мог передавать секретные документы американским спецслужбам, и отметила, что такой инцидент не соответствует уровню сотрудничества между двумя странами-партнерами.

