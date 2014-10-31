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    Путин: Россия не намерена втягиваться в навязываемую конфронтацию

    Президент подчеркнул, что военная доктрина РФ носит оборонительный характер

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ России не намерена втягиваться в конфронтацию, которую ей усиленно навязывают, но готова к равноправному диалогу по всем проблемам. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

    "Хочу подчеркнуть — Россия не намерена втягиваться в конфронтацию, которую нам усиленно навязывают. Мы открыты для равноправного и уважительного диалога по всем проблемам глобальной и региональной повестки. Наша военная доктрина носит оборонительный характер. Главная задача ее реализации — обеспечить суверенитет страны, мир и спокойствие наших граждан", — заявил  президент на встрече в Кремле с высшими офицерами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им званий.

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