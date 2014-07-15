Путин: Планов формирования военно-политического альянса на основе БРИКС нет

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ "Планов формирования военно-политического альянса на основе БРИКС нет".

Как сообщает REPORT, об этом в интервью ИТАР-ТАСС заявил президент РФ Владимир Путин.

Он также сообщил, что вопрос о расширении состава БРИКС в настоящее время не рассматривается. "В целом сегодня все больше стран видят перспективы нашего объединения. Поэтому в дальнейшем, вероятно, встанет вопрос о поэтапном расширении БРИКС".

В.Путин также отметил, что Россия приветствует стремление аргентинского руководства к сближению с БРИКС. Отметим, что 12 числа В.Путин совершил официальный визит в Аргентину в ходе которого был подписан ряд двусторонних соглашений.