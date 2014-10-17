Президент Украины подписал закон об особом статусе Донбасса

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который определяет временный порядок организации местного самоуправления, деятельности органов местной власти в отдельных районах Донбасса. Как сообщает Report, об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Согласно документу, в зоне антитеррористической операции на три года будет введен особый порядок управления. Там, в частности, будут действовать отряды народной милиции, деятельность которых будут координировать местные власти. Документ также предполагает проведение на востоке Украины досрочных местных выборов.

Также, согласно закону, государство гарантирует недопущение уголовного преследования, привлечения к уголовной и административной ответственности и наказания лиц — участников событий в этих районах.