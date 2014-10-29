Президент Турции отменил приём в честь Дня Республики из-за аварии на шахте

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил торжественный приём по случаю празднования Дня Республики из-за аварии на шахте в провинции Караман.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, президент заявил, что следит за ситуацией и отправляется на место ЧП.

Напомним, что во вторник на шахте в районе города Эрменек провинции Караман на юге Турции произошло обрушение породы с последующим затоплением. В момент аварии в шахте находились около 40 горняков, большинству удалось выбраться наружу. В затопленной шахте на глубине 350 метров остается 18 человек, судьба их неизвестна.