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    Президент Турции отменил приём в честь Дня Республики из-за аварии на шахте

    Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что следит за ситуацией и отправляется на место ЧП

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил торжественный приём по случаю празднования Дня Республики из-за аварии на шахте в провинции Караман.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, президент заявил, что следит за ситуацией и отправляется на место ЧП.

    Напомним, что во вторник на шахте в районе города Эрменек провинции Караман на юге Турции произошло обрушение породы с последующим затоплением. В момент аварии в шахте находились около 40 горняков, большинству удалось выбраться наружу. В затопленной шахте на глубине 350 метров остается 18 человек, судьба их неизвестна.

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