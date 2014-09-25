Президент США предупредил о «беспрецедентном притоке» иностранных боевиков в зоны конфликта

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В охваченные конфликтами регионы в последнее время устремились беспрецедентные потоки иностранных боевиков. В одну только Сирию за последние несколько лет прибыли более 15 тысяч террористов из 80 стран мира, и многие из них присоединились к таким группировкам, как «Аль-Каида», «Фронт ан-Нусра» и «Исламское государство Ирака и Леванта». Как сообщает Report, об этом заявил президент США Барак Обама на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном борьбе с терроризмом.

Как подчеркнул Обама, участие иностранных боевиков в конфликтах лишь усугубляет их. Террористы представляют угрозу населению тех регионов, где они орудуют, а также гражданам своих собственных стран, ведь они нередко возвращаются домой и совершают теракты и у себя на родине.

По словам Обамы, многие государства начали активно сотрудничать в борьбе с террористами. Иностранных боевиков по всему миру задерживают, их заговоры нередко удается вовремя раскрыть и таким образом спасти жизни невинных людей.

Барак Обама также напомнил о тех людях, которые по тем или иным причинам «сбиваются с пути» и пытаются присоединиться к террористическим организациям. По его словам, нередко причиной радикализации становится отсутствие возможностей, репрессии и ощущение безнадежности.