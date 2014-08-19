 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент США объявил об уничтожении самых опасных видов сирийского химоружия

    Наиболее опасные отравляющие вещества после вывоза из Сирии были уничтожены на борту американского судна Кейп Рэй

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама  объявил о досрочном уничтожении наиболее опасных видов сирийского химического оружия, которое проводилось на американском судне "Кейп Рэй"  в нейтральных водах Средиземноморья. Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс". 

    "Сегодня мы отмечаем важное достижение в наших усилиях по сдерживанию распространения оружия массового уничтожения", - говорится в заявлении  главы Белого дома.

    "Наиболее смертоносные из задекларированных видов химоружия сирийского режима уничтожены самоотверженной командой гражданских и военных профессионалов на борту уникального судна "Кейп Рэй", и они сделали это на несколько недель раньше графика", - подчеркнул Обама.

    В этой связи американский президент поблагодарил совместную миссию ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также выразил благодарность за вклад в миссию союзникам и партнерам США: Дании, Норвегии, Италии, Финляндии, Германии и Великобритании. 

    В сентябре 2013 года Сирия при активном посредничестве России согласилась присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия и полностью уничтожить свой арсенал. Предполагалось, что сирийское химическое оружие будет вывезено для ликвидации за границу к 5 февраля 2014 года, однако сроки несколько раз переносились. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi