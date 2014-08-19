Президент США объявил об уничтожении самых опасных видов сирийского химоружия

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама объявил о досрочном уничтожении наиболее опасных видов сирийского химического оружия, которое проводилось на американском судне "Кейп Рэй" в нейтральных водах Средиземноморья. Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Сегодня мы отмечаем важное достижение в наших усилиях по сдерживанию распространения оружия массового уничтожения", - говорится в заявлении главы Белого дома.

"Наиболее смертоносные из задекларированных видов химоружия сирийского режима уничтожены самоотверженной командой гражданских и военных профессионалов на борту уникального судна "Кейп Рэй", и они сделали это на несколько недель раньше графика", - подчеркнул Обама.

В этой связи американский президент поблагодарил совместную миссию ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также выразил благодарность за вклад в миссию союзникам и партнерам США: Дании, Норвегии, Италии, Финляндии, Германии и Великобритании.

В сентябре 2013 года Сирия при активном посредничестве России согласилась присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия и полностью уничтожить свой арсенал. Предполагалось, что сирийское химическое оружие будет вывезено для ликвидации за границу к 5 февраля 2014 года, однако сроки несколько раз переносились.