Президент Иракского Курдистана выступил за независимость

Баку. 4 июля.REPORT.AZ/ Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани попросил региональный парламент подготовить референдум о независимости автономии. Об этом сообщает REPORT cо ссылкой Reuters.

За последние недели противостояния с боевиками «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ) курды заняли покинутые федеральными войсками районы и расширили территорию своей автономии на 40 процентов.

«Пришло время нам самим определить нашу судьбу, и мы не должны ждать, пока другие сделают это за нас», — заявил Барзани. Для этого, по его словам, будет создана независимая электоральная комиссия, а также будет назначена дата референдума.

Официальный Ирак отрицательно отреагировал на данную инициативу. Премьер-министр Ирака Нури Малики отметил, что проведение референдума неконституционно, и сказал, что «никто не имеет права использовать в своих интересах произошедшие события».

Боевики ИГИЛ в начале июня перешли в наступление в Ираке, взяв под контроль северо-запад страны, и объявили о предстоящем штурме столицы страны — Багдада.