Президент Ирака: в коалицию против ИГ должен войти Иран

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Любая международная коалиция по борьбе с экстремистской группировкой "Исламское государство" (ИГ) должна включать Иран. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Ирака Фуад Маасум.

"Между Ираком и Ираном общая граница протяженностью порядка тысячи километров, Иран — крупное региональное государство — с самого начала кризисной ситуации оказывает нам гуманитарную и военную помощь. Кроме того, именно борьба с ИГ должна играть приоритетную роль, вокруг которой необходимо сплотиться международному сообществу. Все разногласия здесь должны отойти на второй план", — заявил иракский лидер накануне международной конференции в Париже по ситуации в Ираке.

Международная конференция по ситуации в Ираке, которая пройдет сегодня в Париже, была экстренно инициирована президентом Франции Франсуа Олландом в связи с опасной активизацией в регионе экстремистской группировки "Исламское государство". На встречу, как ожидается, приедут главы внешнеполитических ведомств более 20 стран мира и ближневосточного региона для выработки общих шагов по борьбе с ИГ и с терроризмом в целом.

Террористическая религиозная группировка "Исламское государство" набрала наибольшую силу во время действий на территории Сирии, где ИГ воевала против правительственных сил. Несколько месяцев назад ИГ развернула массированное наступление на северные и северо-западные провинции Ирака и захватила обширные территории, где объявила о создании так называемого исламского халифата.