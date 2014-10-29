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    Президент Замбии скончался в Лондоне

    Глава государства проходил курс лечения

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Президент Замбии Майкл Чилуфья Сата скончался в Лондоне. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, в Лондоне глава государства проходил курс лечения с 21 октября. При этом не уточняется, какие именно проблемы со здоровьем были у 77-летнего президента. Правительство Замбии пока не комментировало эту информацию.

    Исполнять обязанности главы государства, вероятно, теперь будет вице-президент страны Гай Скотт. 

    Майкл Чилуфья Сата занимал высший государственный пост страны с сентября 2011 года. Следующие выборы в Замбии должны были состояться в 2016 году, однако в связи с кончиной президента они пройдут в течение 90 дней.

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