Президент Замбии скончался в Лондоне

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Президент Замбии Майкл Чилуфья Сата скончался в Лондоне.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, в Лондоне глава государства проходил курс лечения с 21 октября. При этом не уточняется, какие именно проблемы со здоровьем были у 77-летнего президента. Правительство Замбии пока не комментировало эту информацию.

Исполнять обязанности главы государства, вероятно, теперь будет вице-президент страны Гай Скотт.

Майкл Чилуфья Сата занимал высший государственный пост страны с сентября 2011 года. Следующие выборы в Замбии должны были состояться в 2016 году, однако в связи с кончиной президента они пройдут в течение 90 дней.