Президенты Беларуси, Казахстана и России готовы провести в Минске встречу с президентом Украины

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Президенты Беларуси, России и Казахстана Александр Лукашенко, Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев готовы провести в Минске встречу с президентом Украины Петром Порошенко для обсуждения актуальных вопросов. Как сообщает Report со ссылкой на сообщение посольства Беларуси в Азербайджане, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент Беларуси отметил необходимость обсудить взаимоотношения Украины со странами Таможенного союза после подписания Договора об ассоциации с ЕС, а также введенные Россией санкции.

А. Лукашенко выразил настороженность в связи с подписанием Украиной Договора об ассоциации с ЕС: "Мы очень насторожены этим и боимся, чтобы товары из Евросоюза по нулевой пошлине через Украину не пошли в Беларусь, Россию и Казахстан и не удавили наши экономики. Это естественно, это опасения любого государства".

Президент отметил, что накануне дважды разговаривал и с президентом России Владимиром Путиным, и с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, которые не против встречи. По словам Александра Лукашенко, он обсуждал эту проблему и с Петром Порошенко.