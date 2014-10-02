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    Посольство: Украина расследует все случаи гибели мирных граждан

    Москва искусственно разжигает огонь ненависти и межнациональной вражды

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ "Российская сторона начала очередной этап целеустремленной информационной кампании с целью дискредитации Украины и ее политики по мирному урегулированию ситуации на Донбассе". Как сообщает Report об этом говорится в заявлении посольства Украины в Азербайджане. 

    В заявлении отмечается, что "надуманные" обвинения, которые не имеют под собой никаких доказательств, направлены на отвлечение внимания мирового сообщества от реальных преступлений, совершенных террористами на востоке Украины и невыполнения Россией Минских договоренностей.  

    В сообщении отмечается, что власти Украины направляют все свои усилия на прекращение кровопролития и мирное урегулирование ситуации на востоке, а также намерены расследовать все случаи гибели мирных граждан во время боевых действий. 

    "Украина на весь мир заявила о твердом намерении открыто и беспристрастно расследовать все случаи массовых захоронений и убийств граждан во время боевых действий на Донбассе. Официальный Киев также настаивает на тщательном расследовании обнаруженных в Нижней Крынцке могил. В то же время, из-за захвата этой территории боевиками, следователи МВД Украины не имеют доступа к захоронениям. Невозможность досудебного следствия отмечена также в соответствующем отчете СММ ОБСЕ", - отмечается в заявлении посольства. 

    По мнению посольства, "Москва искусственно разжигает огонь ненависти, ксенофобии и межнациональной вражды". 

    Напомним, ряд СМИ заявили о нахождении ряда массовых захоронений мирных жителей, погибших в ходе боевых действий,  в Донецкой области. 

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