Посольство: Украина расследует все случаи гибели мирных граждан

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ "Российская сторона начала очередной этап целеустремленной информационной кампании с целью дискредитации Украины и ее политики по мирному урегулированию ситуации на Донбассе". Как сообщает Report об этом говорится в заявлении посольства Украины в Азербайджане.

В заявлении отмечается, что "надуманные" обвинения, которые не имеют под собой никаких доказательств, направлены на отвлечение внимания мирового сообщества от реальных преступлений, совершенных террористами на востоке Украины и невыполнения Россией Минских договоренностей.

В сообщении отмечается, что власти Украины направляют все свои усилия на прекращение кровопролития и мирное урегулирование ситуации на востоке, а также намерены расследовать все случаи гибели мирных граждан во время боевых действий.

"Украина на весь мир заявила о твердом намерении открыто и беспристрастно расследовать все случаи массовых захоронений и убийств граждан во время боевых действий на Донбассе. Официальный Киев также настаивает на тщательном расследовании обнаруженных в Нижней Крынцке могил. В то же время, из-за захвата этой территории боевиками, следователи МВД Украины не имеют доступа к захоронениям. Невозможность досудебного следствия отмечена также в соответствующем отчете СММ ОБСЕ", - отмечается в заявлении посольства.

По мнению посольства, "Москва искусственно разжигает огонь ненависти, ксенофобии и межнациональной вражды".

Напомним, ряд СМИ заявили о нахождении ряда массовых захоронений мирных жителей, погибших в ходе боевых действий, в Донецкой области.