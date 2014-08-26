Петр Порошенко распустил парламент

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко издал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины седьмого созыва.

Как сообщает Report со ссылкой на «Интерфакс-Украина», президент заявил, что "в парламенте присутствует пятая колонна из десятка якобы депутатов, которые представляют интересы явно не того народа, который их избирал".

"Большинство именно этих депутатов утверждали диктаторские законы, которые забрали жизни сотни людей и за это нужно отвечать", - сказал президент.

П. Порошенко также призвал демократические политсилы к походу на выборы единой проукраинской, проевропейской командой.

Досрочные парламентские выборы пройдут 26 октября 2014 года.

Напомним, что в середине июля коалиция депутатских фракций, сформировавшая в марте 2014 года правительство Украины, распалась после выхода из ее состава депутатских фракций "УДАР" и "Свобода".