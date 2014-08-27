Петр Порошенко встретился с Владимиром Путиным в Минске

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ В Минске состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает Report, со ссылкой на РИА Новости, после окончания встречи президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил журналистам, что Россия и Украина "договорились о встрече президентов с глазу на глаз и обсуждении злободневных вопросов".

Помимо этого, возобновится деятельность контактной группы Украина-Россия-ОБСЕ. Согласно информации, на встрече обсуждались и дальнейшие шаги по преодолению экономических разногласий.

П. Порошенко на встрече с В. Путиным также отметил, что "будет подготовлена дорожная карта, чтобы достигнуть как можно скорее режима прекращения огня, который должен быть полностью двусторонним".

Кроме того, П. Порошенко также встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Украинский лидер заявил, что Украина готова принять гуманитарную помощь от Казахстана.

На встрече украинского лидера с Кетрин Эштон, глава европейской дипломатии отметила, что она в ходе переговоров обсудила необходимость перемирия на Украине, эффективное регулирование российско-украинской границы, доставку гуманитарной помощи в полном соответствии с международным правом, разрешение внутренних конфликтов в стране. К. Эштон оценила атмосферу на переговорах в Минске как позитивную.