Партия "Народный фронт" Яценюка и Блок Петра Порошенко лидируют на выборах в парламент Украины

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Партия "Народный фронт" премьер-министра Украины Арсения Яценюка догнала на выборах в Верховную Раду по количеству голосов пропрезидентский "Блок Петра Порошенко". Как сообщает Report cо ссылкой на УНИАН, по данным Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК) на 09:00 по бакинскому времени, на внеочередных выборах в Верховную Раду после обработки 22,63 процента бюллетеней Блок Порошенко набирает 21,62 процента голосов, "Народный фронт" — 21,65 процента.

Пятипроцентный барьер преодолевают еще четыре партии: Радикальная партия Олега Ляшко (7,79 процента), "Батькивщина" Юлии Тимошенко (5,98 процента), "Оппозиционный блок", объединяющий бывших представителей "Партии регионов" (9,52 процента), и "Самопомощь" мэра Львова Андрея Садового (10,24 процента).

Радикальная партия "Свобода", Коммунистическая партия Украины, аграрное объединение "Заступ" и "Сильная Украина" бывшего вице-премьера Сергея Тигипко в парламент не проходят.

Напомним, 26 октября в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.