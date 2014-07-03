Пан Ги Мун призвал страны отказаться от смертной казни

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Генсек ООН Пан Ги Мун призвал страны мира отказаться от смертной казни.

Как сообщает REPORT со ссылкой на инфоцентр ООН, Пан Ги Мун отметил, что 60 государств мира уже отказались от такой бесчеловечной меры наказания.

«Смертной казни не должно быть места в XXI столетии. Двадцать пять лет назад лишь четверть государств-членов ООН запретили смертную казнь. Сегодня более четырех из пяти государств, примерно 160 государств-членов, либо ввели запрет на смертную казнь, либо не прибегают к ней на практике», - заявил Генеральный секретарь Пан Ги Мун, выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на специальном мероприятии, посвященном передовой практике и вызовам в реализации моратория на смертную казнь.

Пан Ги Мун напомнил о принятой в 2007 году Генеральной Ассамблеей ООН резолюции, содержащей призыв к государствам ввести глобальный мораторий на смертную казнь.

В своем выступлении глава ООН выразил обеспокоенность по поводу того, что ряд государств по-прежнему лишают жизни людей, нарушая основные принципы международного права.

Пан Ги Мун сказал, что на сегодняшний день законодательство 14 стран мира разрешает применение наказания в виде смертной казни в отношении детей. Он также с обеспокоенностью отметил новый феномен, связанный с вынесением смертных приговоров в отношении больших групп лиц, осужденных в ходе массовых судебных процессов.