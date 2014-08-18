Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж скоро покинет посольство Эквадора в Лондоне

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что скоро покинет посольство Эквадора в Лондоне. Об этом сообщает Report со ссылкой на NBC News.

43-летний Ассанж не уточнил, когда и каким образом это произойдет. Ранее СМИ сообщали, что Ассанж испытывает проблемы с сердцем и легкими. Однако основатель WikiLeaks заявил на пресс-конференции, что покинет посольство не по причинам, о которых сообщалось в СМИ.

Ассанж не покидал здания посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года, когда попросил там политическое убежище. Он опасается, что британские власти экстрадируют его в Швецию, где Ассанжа хотят допросить по делу о сексуальных преступлениях. Адвокаты Ассанжа считают, что Швеция, в свою очередь, может выдать разоблачителя США, где ему грозит до 35 лет заключения в связи с публикацией различных секретных или закрытых для общего доступа сведений.

В июле 2010 года на сайте WikiLeaks были опубликованы 77 тысяч секретных полевых сводок о войне США в Афганистане. 28 ноября 2010 года Ассанж обнародовал секретную переписку американских дипломатов.