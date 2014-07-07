Опрос: Две трети россиян против ввода войск РФ на юго-восток Украины

По результатам опроса 30% опрошенных считают, что военный конфликт между Украиной и Россией возможен. Это почти вдвое больше по сравнению с данными, полученными в конце марта. В то же время о необходимости военного вмешательства со стороны России заявляет четверть (27%) опрошенных, и прежде всего, москвичи и петербуржцы (41%), сторонники КПРФ (35%), респонденты с низким доходом (35%).
Среди вероятных причин начала войны пятая доля респондентов в равной степени (по 18%) называет угрозу террористических актов на территории российского государства или нападения на российские КПП на российско-украинской границе. Столько же россиян полагают, что начало военных действий возможно в том случае, если будут продолжать гибнуть мирные жители на Украине. При этом 33% полагают, что Россия не должна вводить войска на украинскую территорию ни при каких условиях.
Опрос проводился в конце июня среди 1,6 тысячи человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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