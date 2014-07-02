Ополченцы подбили Су-24 в Украине

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Бомбардировщик Су-24, принадлежащий украинской армии, был подбит силами ополчения.

Как передает REPORT, об этом сообщил пресс-офицер силовой операции Алексей Дмитрашковский. По его словам, пилот смог уничтожить зенитную установку, а затем посадить поврежденный самолет в месте назначении. По его данным, летчику удалось пролететь 300 километров на одном двигателе.

Пресс-офицер уточнил, что ополченцы обстреляли самолет из ПЗРК, всего было сделано четыре выстрела. «Одна ракета попала в самолет, загорелся двигатель. Летчик сумел выключить двигатели, погасить пламя. Ему также удалось уничтожить зенитную установку, из которой велся обстрел», — сказал А.Дмитрашковский. Он также добавил, что во время посадки судно вновь загорелось. Огонь был вскоре ликвидирован, в результате инцидента никто не пострадал.