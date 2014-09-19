ООН создала миссию ООН по борьбе с Эболой

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Власти западноафриканской страны Сьерра-Леоне вводят трехдневный карантин в связи со вспышкой вируса Эболы.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, власти требуют от всех жителей с полуночи пятницы не выходить из дома до 21 сентября.

Волонтеры будут ходить по домам и брать анализы - в случае выявления заболевших, их будут направлять в лечебные центры.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун объявил о решении создать Миссию ООН по борьбе с Эболой. Ей поручены пять задач: остановить вспышку, обеспечить лечение инфицированных, предоставить необходимые услуги, поддерживать стабильность и предотвращать дальнейшее распространение вируса.

Напомним, что от вируса уже скончались более 2100 человек. Эпидемия свирепствует в странах Западной Африки - Либерии, Гвинее, Сьерра-Леоне. Случаи заболевания также выявлены в Сенегале и Нигерии. Несколько американцев и европейцев, занимающиеся волонтерской деятельностью в этих странах также заразились вирусом. Эпидемия в Африке длится с марта этого года.