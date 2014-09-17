ООН запросила один миллиард долларов США на борьбу с Эболой

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ ООН призвала доноров выделить один миллиард долларов США на борьбу с Эболой. Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

Он отметил, что смертоносная эпидемия чревата серьезными последствиями для всего мира.

«Эпидемия Эболы - это не просто кризис в области здравоохранения. Она будет иметь серьезные экономические и социальные последствия, которые могут распространиться далеко за пределы пострадавших стран», - заявил Генеральный секретарь ООН.



Сегодня в Женеве заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам Валери Амос и Специальный координатор по борьбе с Эболой Дэвид Набарро представили всестороннюю картину гуманитарных потребностей стран, затронутых смертоносной эпидемией. Они заявили, что в целом для реализации гуманитарных проектов в трех наиболее затронутых Эболой странах (Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне) в ближайшие шесть месяцев потребуется 987, 8 миллионов.

Вспышка лихорадки Эбола произошла в феврале этого года в Гвинее. На сегодняшний день вирус Эбола продолжает стремительно распространяться на территории Западной Африки. Смертность от лихорадки составляет 53%. Эффективной вакцины против вируса пока не существует. ВОЗ признала этичным использовать экспериментальные лекарства для лечения болезни.

Вирус Эбола был открыт в 1976 году в Заире (ныне ДРК) и был назван по реке, рядом с которой находились деревни с первыми инфицированными.