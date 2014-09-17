ООН: в ходе конфликта на востоке Украины убито более трех тысяч человек

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ По состоянию на 12 сентября в Украине насчитывается 262 977 внутренне перемещенных лиц.

Как сообщает Report со ссылкой на инфоцентр ООН, по сообщению пресс-секретаря Управления организации по координации гуманитарных вопросов Йенса Лаэрке, примерно 366 866 украинцев бежали в соседние страны, в основном в Россию.

Он также отметил, что примерно 5 миллионов человек живут в районах, напрямую затронутых конфликтом. Касаясь числа погибших в результате конфликта, Й.Лаэрке сказал, что по имеющимся данным в ходе конфликта на востоке Украины были убиты, по меньшей мере, 3171 человек, в том числе 27 детей. 8061 человек получили ранения. В их числе 56 детей.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что прекращение огня на востоке Украины, которое базируется на договоренностях, достигнутых в Минске, в целом соблюдается, несмотря на периодические обстрелы. Глава ООН заявил о необходимости продолжать политический диалог, в том числе между Украиной и Россией.